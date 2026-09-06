هطول أمطار غزيرة على شمال شرق تايلاند وعلى بانكوك الكبرى

توقعت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند، اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة على شمال شرق البلاد في مطلع الأسبوع الجاري، ثم على بانكوك الكبرى ومناطق أخرى حتى يوم الجمعة المقبل.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن سوجونياني يافينشان، المديرة العامة لهيئة الأرصاد الجوية، قولها صباح اليوم الأحد، إن منخفض الرياح الموسمية التي ستهب على شمال وشمال شرق البلاد ستجلب أمطارا غزيرة على الجزء الشرقي من شمال شرق البلاد اليوم الأحد ويوم غد الاثنين.

وأضافت يافينشان أنه "من المحتمل حدوث فيضانات مفاجئة وجريان سطحي، وتحديدا في حوض نهر ميكونج، والمنحدرات، والمجاري المائية، والمناطق المنخفضة".

ومن المتوقع أن تزداد كمية الأمطار في تايلاند من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة، مع احتمال هطول أمطار غزيرة على جنوب شمال البلاد، وجنوب شرقها، والسهول الوسطى التي تشمل بانكوك الكبرى، وشرق البلاد، والجزء الغربي من جنوبها.

ويرجع ذلك إلى تحرك الرياح الموسمية نحو جنوب شمال البلاد، والسهول الوسطى العليا، وشمال شرقها، بحسب "بانكوك بوست".