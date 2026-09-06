السكة الحديد تحذر من السلوكيات الخطرة: لا تتجاوز المزلقانات ولا تركب القطار أثناء الحركة

ناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المواطنين بعدم تجاوز المزلقانات المغلقة بالتزامن مع مرور القطارات، والالتزام الكامل بتعليمات السلامة حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وشددت الهيئة، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على أن تجاوز المزلقانات المغلقة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون، فضلا عن تأثيرها المباشر على أمن وسلامة المواطنين وانتظام حركة القطارات، مؤكدة على المخاطر الجسيمة الناجمة عن تلك الممارسات غير المسئولة والتي قد تتحول إلى مأساة تودي بحياة الفرد وتهدد أمن وسلامة الآخرين.

ودعت هيئة السكك الحديدية المواطنين إلى التحلي بالوعي والمسئولية المجتمعية للتصدي لمثل هذه السلوكيات السلبية والتعاون في حماية هذا المرفق الحيوي، منوهة إلى أن رحلة القطار ليست مجرد انتقال من محطة إلى أخرى، وإنما هي منظومة متكاملة تتضافر فيها جهود أطقم التشغيل والصيانة والإشارات، وتتعاون خلالها جميع عناصر السكك الحديدية لضمان انتظام حركة القطارات وتوفير أعلى مستويات الأمان والسلامة لملايين الركاب.

وقالت الهيئة، إنه مع انطلاق القطار، تعمل منظومة متكاملة على مدار الساعة، تتناغم فيها حركة القطارات مع أنظمة الإشارات، ذاكرة أن سلامة هذه الرحلة تعتمد على التكامل بين جهود العاملين والتزام الركاب بالتعليمات والقواعد المنظمة لاستخدام مرفق السكك الحديدية، فكل سلوك صحيح داخل المحطة أو القطار يمثل عنصرا أساسيًا في الحفاظ على سلامة الركاب واستمرار حركة القطارات بصورة آمنة ومنتظمة.

وأوضحت أنه من هذا المنطلق، جاءت حملة "سلوكنا مسئوليتنا" للتأكيد على أهمية الالتزام بقواعد الصعود إلى القطارات والنزول منها، باعتبارها من أبسط الإجراءات التي يمكن أن تحمي حياة الركاب وتجنبهم المخاطر.

وجددت الهيئة تأكيدها على ضرورة حرص الراكب على ركوب القطار والنزول منه من الجانب المخصص للرصيف فقط، وعدم استخدام الجانب المخالف للرصيف، لما يمثله ذلك من خطر مباشر على حياته، فضلا عما قد يترتب عليه من مساءلة قانونية.

ونوهت إلى ضرورة انتظار الراكب حتى يتوقف القطار بشكل كامل قبل الصعود إليه أو النزول منه، وعدم محاولة الركوب أو النزول أثناء حركة القطار تحت أي ظرف، مؤكدة أن حملتها تستهدف الحفاظ على سلامة الركاب باعتبارها مسئولية مشتركة، تبدأ من الالتزام بالتعليمات، وتنتهي برحلة آمنة تصل بالجميع إلى وجهتهم.