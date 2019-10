«كافكا وإدجار آلان بو» 5 أدباء نالوا شهرتهم بعد وفاتهم

كثير من الأدباء، كانت لهم بصمة أدبية لا يستهان بها، كتبوا العديد من المؤلفات التي أهلتهم لليكونوا من أبرز الروائيين على الساحة الأدبية؛ غير أن عدد منهم لم يحظى بما يستحق من الشهرة إلا بعد رحيله عالمنا.

في التقرير التالي تستعرض «الشروق» بعضًا من تلك الأسماء اللامعة في تاريخ الأدب:

• «فرانز كافكا»

إنه الأديب التشيكي الذي قضى عمره كله في الكتابة، حيث أرتبط بها منذ الصغر، حتى أنه كان يدخر جزءا من مصروفه الشخصي ليشتري الكتب ويحضر الأعمال المسرحية التي تتحدث عن الأدب.

الجدير بالذكر هنا أن أبرز أعمال كافكا لم يقدر لها النشر إلا بعد وفاته؛ حيث أوصى صديقه ومنفذه الأدبي "ماكس برود" بحرق أعماله بعد وفاته؛ غير أن «برود» ضرب بوصيته عرض الحائط، وجمع أهم كتابات كافكا، وقام بنشرها.

• «ستيج لارسون»

ألف ستيج لارسون، وهو كاتب صحفي من أصل سويدي، العديد من الأعمال الأدبية ولكنها لم تلقى الشهرة إلا بعد رحيله، فلم يسمع عنه إلا القليلون جدا أثناء حياته؛ وقد احتلت أعماله قائمة الأكثر مبيعا بخاصة في عام 2008.

أشهر الأعمال التي نشرت بعد وفاته: "فتاة في عش الدبابير"، "الفتاة ذات وشم التنين"، "فتاة لعبت بالنار"؛ فقد حظيت هذه السلسلة بصيتا واسعا، والتي كانت بطلتها "إليزابيث سالاندر"، وغدت تلك الثلاثية من أفضل الكتب مبيعا بعد رحيله.

• «إدجار آلن بو»

كاتب ومحرر وشاعر وناقد أمريكي، ألف العديد من الأعمال التي كانت تنتمي للحكايات الغامضة، فضلا عن كتابة العديد من المؤلفات الشعرية، والقصص القصيرة، كما له العديد من الأعمال التي غدت من أبرز قصائد الأدب الأمريكي، مثل: The Tell-Tale Heart، The Fall of the House of Usher.

عاش ومات إلن بو فقيرا؛ فقد عانى كثيرا في حياته الاجتماعية التي كان بها العديد من المشكلات، وبخاصة من الناحية المادية، كما أنه اعتمد على الكتابة وحدها كمصدر للتكسب. انعكست ظروفه المادية والمشكلات التي لاقاها على كتاباته بشكل كبير، وفي البداية لم تلق أعماله نجاحا ملحوظا؛ مما جعله يمر بظروف عصيبة في بداية مسيرته الأدبية، وحققت شهرة فيما بعد.

كانت أشهر أعماله التي نشرت بعد وفاته: "سقوط بيت آشر"، و"القطة السوداء"، و"الغراب".

• «إيميلي ديكنسون»

هي الشاعرة الأمريكية التي تركت حياتها الدراسية في سن المراهقة، لتتفرغ لعزلتها الكاملة في منزلها العائلي، وربما ساعدها ذلك كثيرا على إبداعها الشعري؛ فقد شهدت هذه الفترة إنتاجا غزيرا لمجموعاتها الشعرية، كما كتبت العديد من الرسائل.

اللافت للنظر هنا أن إيميلي عُرفت بعد رحيلها؛ فقد اكتشفتها شقيقتها ليفينيا بعد وفاتها، ونشرت عددا كبيرا من أعمالها، والتي جعلتها فيما بعد من أبرز شخصيات الأدب الأمريكي.

• «هوارد لافكرافت»

اشتهر هوارد لافكرافت بأدب الرعب والفانتازيا؛ وكان لديه شغفا كبيرا بالكتابة منذ سن صغير؛ فحينما ترك دراسته لظروف صحية، شرع في الكتابة وهو في السادسة من عمره، غير أنه كان يعاني من الخجل الشديد في الترويج لأعماله، وهو ما جعله مغمورا إلى حد كبير.

كتب كثيرا عن الأشباح والخيال، وكان يعاني من ظروف المعيشة المتدنية، مما جعله يهتم بالكتابة ليسد نفقات عيشه.

بعد وفاته تولى اثنين من أصدقائه المقربون وهما: "دونالد واندري وأوغست ديرليث" بتجميع أعماله التي لم ينشرها، لتكون سببا في شهرة لافكرافت بعد رحيله.