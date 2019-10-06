قالت هيئة العليا للانتخابات في تونس، إن نسبة الإقبال على مراكز الاقتراع في الانتخابات التشريعية حتى الساعة 11 بالتوقيت المحلي بلغت 6.85 بالمئة على المستوى الوطني.

وقال رئيس الهيئة نبيل بافون، في مؤتمر صحفي، إن هذه النسبة تشمل حوالي 80 بالمئة من مراكز الاقتراع، وهي تقترب من نسب الاقبال في نفس التوقيت في الدور الأول للانتخابات الرئاسية يوم 15 سبتمبر الماضي التي بلغت آنذاك 7.3 بالمئة.

وبلغت نسبة الاقبال في أريانة 76ر12 بالمئة ، بينما لم تتجاوز 3ر3 بالمئة في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية في 2011.

ويستمر الاقتراع حتى الساعة السادسة مساء.

وهذه الانتخابات التشريعية الثالثة التي تشهدها تونس منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 بعد سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويحق لأكثر من سبعة ملايين ناخب الإدلاء بأصواتهم في أكثر من 4500 مركز اقتراع.