 حماس: المقابر الجماعية المكتشفة تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حماس: المقابر الجماعية المكتشفة تستدعي تدخل المجتمع الدولي لوقف الحرب

آية صلاح
نشر في: الأربعاء 8 مايو 2024 - 8:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 8 مايو 2024 - 8:04 م

قالت حركة حماس، اليوم الأربعاء، إن اكتشاف 7 مقابر جماعية بمستشفيات قطاع غزة يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة "اتخاذ إجراءات لوقف العدوان الإسرائيلي" على القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته الحركة عبر منصة "تلجرام"، تعليقا على إعلان وزارة الصحة في غزة، اكتشاف مقبرة جماعية ثالثة في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وقالت الحركة إن "إعلان وزارة الصحة في قطاع غزة عن اكتشاف 7 مقابر جماعية داخل مستشفيات قطاع غزة، آخرها الإعلان اليوم عن اكتشاف مقبرة جماعية جديدة في مستشفى الشفاء في مدينة غزة، الثالثة في نفس المستشفى، دليل جديد على الوحشية التي اقترفها جيش الاحتلال المجرم في عدوانه الممنهج على شعبنا وعلى القطاع الطبي".

وأضافت أن "الاحتلال يهدف إلى تدمير مقوّمات الحياة لتحقيق مخطط الإبادة والتهجير الذي يسعى إليه".

واعتبرت الحركة أن "توالي اكتشاف هذه المقابر الجماعية في المستشفيات، والتي انتشلت الطواقم الطبية منها جثامين 520 شهيدا، يستدعي من المجتمع الدولي والأمم المتحدة اتخاذ كل الإجراءات التي توقف هذا العدوان الوحشي على شعبنا والتي فاقت فظاعته حدود التصور الآدمي".

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