القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير منصتي إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وأوضحت القيادة المركزية في بيان أنه "في حوالي الساعة 0840 مساءً (بتوقيت صنعاء) في 28 (أيار) مايو، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منصتي إطلاق صواريخ في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن".

وأضافت أنه بشكل منفصل أطلق الحوثيون صاروخين باليستيين مضادين للسفن من المناطق التي يسيطرون عليها إلى البحر الأحمر.

وتابعت: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وأشارت إلى أنه في اليوم التالي، بين الساعة 0126 و0138 صباحا (بتوقيت صنعاء)، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير منظومتين جويتين غير مأهولتين فوق البحر الأحمر تم إطلاقهما من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

وتابع البيان: "وتبين أن هذه الصواريخ والأنظمة تمثل تهديدًا وشيكًا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة. ويتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمنا وأمانا".