أوبيري تقود هيمنة كينية على سباق 5000 متر والألمانية كونستانزه تحرز البرونزية

نجحت العداءة الكينية هيلين أوبيري في الدفاع عن لقبها العالمي وتوجت أمس السبت، بالميدالية الذهبية لسباق 5000 متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.

نجحت العداءة الكينية هيلين أوبيري في الدفاع عن لقبها العالمي وتوجت أمس السبت، بالميدالية الذهبية لسباق 5000 متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.

نجحت العداءة الكينية هيلين أوبيري في الدفاع عن لقبها العالمي وتوجت أمس السبت، بالميدالية الذهبية لسباق 5000 متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.