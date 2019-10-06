أوبيري تقود هيمنة كينية على سباق 5000 متر والألمانية كونستانزه تحرز البرونزية

نجحت العداءة الكينية هيلين أوبيري في الدفاع عن لقبها العالمي وتوجت أمس السبت، بالميدالية الذهبية لسباق 5000 متر ضمن منافسات بطولة العالم السابعة عشرة لألعاب القوى المقامة حاليا بالدوحة.
وهيمنت أوبري ومواطنتها مارجريت تشيليمو كيبكيمبوي على الميداليتين الذهبية والفضية للسباق فيما فازت الألمانية كونستانزه كلوشترهالفن بالميدلية البرونزية عن جدارة.
وقطعت أوبيري المسافة في 14 دقيقة و72ر26 ثانية ليكون رقما قياسيا جديدا للبطولة.
ويأتي تتويج أوبيري باللقب اليوم بعد أسبوع واحد من فقدانها فرصة الفوز بميدالية في سباق عشرة آلاف متر الذي فازت فيه بالمركز الخامس.
وحلت مواطنتها كيبكيمبوي في المركز الثاني بزمن بلغ 14 دقيقة و49ر27 ثانية فيما فازت كونستانزه بالبرونزية مسجلة 14 دقيقة و43ر28 ثانية.