البدري يستقر على بديل «السولية» في معسكر المنتخب المقبل

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على البديل الذي سينضم إلي قائمة المنتخب بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أثناء مشاركته أمام أسوان في المواجهة التي أقيمت عصر اليوم.
وحدد البدري نبيل عماد دونجا لاعب وسط بيراميدز نبيل بديلا للسولية ، بعدما أعلن الأهلي الفترة التي سيغيبها اللاعب التي تمتد لأربعة أسابيع مما يعني صعوبة لحاقه بمعسكر المنتخب.
وسبق وأعلن البدري قائمة منتخب مصر التي ستخوض معسكرا مغلقا في الفترة من 7 أكتوبر وحتي 15 أكتوبر الذي يتخلله مواجهة ودية أمام بوتسوانا ودياً يوم 14 أكتوبر المقبل استعداداً لتصفيات كأس الأمم الإفريقية.
وجاءت قائمة المنتخب كالتالي: "محمد الشناوي ومحمد عوّاد ومحمد بسام ورجب بكار وأحمد فتحي ومحمود علاء وباهر المحمدي وأيمن اشرف وعبدالله جمعه ومحمد حمدي وطارق حامد وعمرو السولية وحمدي فتحي وعبدالله السعيد ومحمد مجدي افشه وحسين الشحات وعمر جابر وحسام حسن وعمر السعيد".