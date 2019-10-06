البدري يستقر على بديل «السولية» في معسكر المنتخب المقبل

استقر حسام البدري المدير الفنى لمنتخب مصر على البديل الذي سينضم إلي قائمة المنتخب بعد الإصابة التي تعرض لها عمرو السولية لاعب وسط الأهلي أثناء مشاركته أمام أسوان في المواجهة التي أقيمت عصر اليوم.