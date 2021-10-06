مسؤول بحلف الناتو: الحلف يسحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس بمقره

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سحب حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس يعملون بمقره فى بروكسل، بسبب" كونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم"، بحسب ما ذكره مسؤول بالحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).