 مسؤول بحلف الناتو: الحلف يسحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس بمقره - بوابة الشروق
الأربعاء 6 أكتوبر 2021 7:54 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد تبرع المشجعين والمواطنين للأندية الرياضية للخروج من أزماتها المالية؟

النتـائـج تصويت

مسؤول بحلف الناتو: الحلف يسحب اعتماد 8 دبلوماسيين روس بمقره

(د ب ا)
نشر في: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 6:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 أكتوبر 2021 - 6:53 م

سحب حلف شمال الأطلسى "ناتو"، اعتماد ثمانية دبلوماسيين روس يعملون بمقره فى بروكسل، بسبب" كونهم ضباط مخابرات غير معلن عنهم"، بحسب ما ذكره مسؤول بالحلف لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا).


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك