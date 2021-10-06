مالي تستدعي السفير الفرنسي بسبب تعليقات لماكرون

استدعت وزارة الخارجية في مالي، السفير الفرنسي لدى البلاد، بعد أن شكك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في شرعية القيادة المؤقتة للدولة الإفريقية، حسبما أفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء.

وتصاعدت التوترات بين فرنسا ومالي منذ أن اتهم رئيس وزراء مالي، شوجيل كوكالا مايجا، فرنسا بالتخلي عن بلاده "في منتصف الطريق" في المعركة ضد المتشددين الإسلامويين .

وذكرت إذاعة راديو فرنسا الدولي أن ماكرون رفض الأسبوع الماضي هذه المزاعم، وقال إن تصريحات رئيس وزراء مالي كانت وصمة عار و"تسىء إلى ما لا يرقى حتى إلى كونه حكومة".

وقال وزير خارجية مالي، عبدالله ديوب، في بيان عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، إنه تم استدعاء السفير الفرنسي إلى اجتماع لإبلاغه باستنكار السلطات في مالي لتصريحات الرئيس الفرنسي.

وأعلنت فرنسا في وقت سابق هذا العام إنها سوف تقلص وجود قواتها في مالي إلى نحو 2500 جندي مقابل ما يزيد قليلا عن 5 آلاف جندي في المنطقة الآن.