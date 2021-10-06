محققو الفساد يؤكدون إجراء تحقيق بشأن المستشار النمساوي

قال مكتب المدعي العام في النمسا إنه يشتبه في أن المستشار النمساوي زباستيان كورتس وأقرب مساعديه بسبب شراء تغطية إعلامية إيجابية بأموال دافعي الضرائب.

وصدر هذا الإعلان من مكتب المدعي العام للشؤون الاقتصادية ومكافحة الفساد في فيينا اليوم الأربعاء- بعد عمليات تفتيش متعددة، شملت مقر حزب الشعب النمساوي المحافظ ومكتب المستشار.

ووفقا للمحققين، هناك مؤشرات على استخدام أموال من وزارة المالية لنشر "استطلاعات خاصة ذات دوافع سياسية، وأحيانا تم التلاعب بها من جانب شركة لأبحاث الرأي" لصالح كورتس.

وبالإضافة إلى ذلك، تردد أنه تم دفع أموال إلى شركة إعلامية – لتكون بمثابة "مقايضات سرية للفرص الممنوحة بالفعل للمتهمين للتأثير على التقارير التحريرية في هذه الشركة الإعلامية".

ونفى حزب الشعب النمساوي والشركة الإعلامية بشدة هذه المزاعم.