تايوان تعتزم فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية

تعتزم تايوان فرض ضريبة على الانبعاثات الكربونية بنحو 10 دولارات لكل طن وهو ما يزيد بشدة عن مستويات الضريبة المماثلة في الدول المجاورة لكنها مازالت أقل كثيرا مما يعتقد أنه مطلوب لاحتواء مشكلة التغير المناخي.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن شانج تسي شين وزير البيئة التايواني القول إن الحكومة تعتزم فرض الضريبة التي تصفها تايوان بأنها "رسم كربون" بمعدل 300 دولار تايواني (54. 9 دولار أمريكي) على كل طن انبعاثات كربونية، وذلك ردا على أسئلة أعضاء البرلمان التايواني أمس.

وأضاف شانج، أن الحكومة ستحدد الضريبة الجديدة بشكل نهائي بعد مراجعة قانون التغير المناخي والتشاور مع الصناعات الرئيسية في تايوان.

وأشارت بلومبرج، إلى أنه مع تمرير قانون التغير المناخي في تايوان، ستنضم البلاد إلى عدد متزايد من الدول الآسيوية التي تفرض ضرائب على الانبعاثات الكربونية في محاولة للوصول إلى مستوى الحياد الكربوني بحلول منتصف القرن الحالي.

وفي حين ستكون الضريبة المنتظرة في تايوان أقل كثيرا من الضريبة المماثلة في كوريا الجنوبية، فإنها أعلى كثيرا من الضريبة في اليابان وسنغافورة.

يذكر أن حوالي 50 دولة في مختلف أنحاء العالم تفرض حاليا رسوما على الانبعاثات الكربونية سواء من خلال نظام تجارة حصص الانبعاثات أو فرض ضريبة عليها، بما يشمل نحو ثلث إجمالي الانبعاثات الكربونية في العالم.