تراجع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو في أغسطس لكن أقل من المتوقع

كشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) اليوم الخميس، أن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تراجعت للشهر الثالث على التوالي في أغسطس، رغم أنها بوتيرة أبطأ من المتوقع.

وتراجع حجم مبيعات التجزئة بنسبة 3ر0 % على أساس شهري في أغسطس، عقب تراجع بنسبة 4ر0 % في يوليو. وكان من المتوقع أن يصل التراجع إلى 4ر0 %.

وانخفضت مبيعات الأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 8ر0 % على أساس شهري في أغسطس، بينما ارتفعت مبيعات المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات، بنسبة 2ر0 %.

وزادت مبيعات وقود السيارات في المراكز المتخصصة بنسبة 2ر3 %. وفي نفس الوقت، أظهرت المبيعات عبر طلبات البريد والانترنت تراجعا بنسبة 8ر3 %.

وعلى أساس سنوي، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 2 % في أغسطس. وكان هذا أعلى من انخفاض بنسبة 7ر1 % توقعه خبراء الاقتصاد. وتراجعت مبيعات التجزئة في دول الاتحاد الأوروبي الـ27، بنسبة 2ر0 % على أساس شهري وتراجعت بنسبة 3ر1 % عن نفس الفترة من العام السابق.