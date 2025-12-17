اتحاد الكرة: نهدف لتتويج مصر بكأس أفريقيا

أكد طارق أبو العنين، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم أن الفراعنة يهدفون للتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة، المُقرر إقامتها في المغرب.

وقال طارق أبو العنين في تصريحات لقناة أون سبورت: "لدينا بطولات عديدة في الفترة المقبلة، مثل كأس الأمم الأفريقية، وكأس العالم، ونحتاج للتركيز من أجل تقديم أداء جيد يليق باسم مصر في المحافل الدولية".

وأضاف: "منتخب مصر له تاريخ كبير في بطولة كأس الأمم الأفريقية، ونحن في اتحاد الكرة ندعم حسام حسن، وإبراهيم حسن، ونساندهم، ونشجعهم".

وتابع: "بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة ستكون صعبة، فالجميع يجهز نفسه لكأس العالم، لذا الجميع سيكون على استعداد كبير، والمنافسة ستكون قوية، لكننا أيضًا منتخب قوي، ولدينا جهاز فني على نفس مستوى القوة".

وأتم طارق أبو العنين تصريحاته قائلًا: "إن شاء الله نستطيع تقديم أداء قوي، يليق باسم منتخب مصر، وإن شاء الله نتوج بالبطولة لأن هذا هو هدفنا".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الثانية ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، مع منتخبات زيمبابوي، ثم جنوب أفريقيا، ثم أنجولا.