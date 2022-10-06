ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزون الأمريكي وخفض إنتاج أوبك بلس

سجلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعا كبيرا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد إعلان تراجع مخزون النفط الأمريكي خلال الأسبوع الماضي وقرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للبترول خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم تراجع المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 أيلول/سبتمبر الماضي.

في الوقت نفسه قررت دول أوبك بلس خفض إنتاجها بمقدار مليوني برميل يوميا، في حين توقع المحللون خفض الإنتاج بما يتراوح بين 500 ألف ومليوني برميل يوميا.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي ، اليوم بمقدار 24ر1 دولار أي بنسبة 4ر1% إلى 76ر87 دولار للبرميل تسليم تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 61ر1 دولار أي بنسبة 74ر1% إلى 41ر93 دولار للبرميل تسليم كانون الأول/ديسمبر المقبل.

يأتي ذلك في حين قالت السعودية وهي قائدة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن خفض إنتاج أوبك بلس بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما يعادل نحو 2% من إجمالي إمدادات السوق العالمية، مطلوب من أجل استقرار أسعار النفط في ظل زيادة أسعار الفائدة في الدول الغربية وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الصادرة اليوم الأربعاء تراجع مخزون النفط الخام في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي يوم 30 أيلول/سبتمبر الماضي، مما ساهم في رفع أسعار الخام.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة أن المخزون تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 356ر1 مليون برميل إلى 2ر429 مليون برميل في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المخزون بمقدار 052ر2 مليون برميل.

وتراجع مخزون البنزين بمقدار 728ر4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع المخزون بمقدار 334ر1 مليون برميل، في حين تراجع مخزون الديزل (السولار) بمقدار 443ر3 مليون برميل، وهو ما يبلغ أكثر من ثلاثة أمثال التراجع المتوقع للمخزون.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة استقرار إنتاج النفط في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي عند 12 مليون برميل يوميا وهو نفس متوسط الإنتاج في الأسبوع السابق.