مسئولة تنفيذية: المركزي الأوروبي ربما يضطر لرفع تكاليف الاقتراض مجددا لكبح جماح أسعار المستهلكين

صرحت مسئولة تنفيذية لدى البنك المركزي الأوروبي بأن البنك ربما يضطر إلى رفع تكاليف الاقتراض مجددا إذا ما استدعت الضرورة لكبح جماح أسعار المستهلكين.

وذكرت إيزابيل شنابل، عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، أنها لاتزال ترى مخاطر من ارتفاع التضخم، مضيفة في تصريحات لصحيفة "جوتارني ليست" الكرواتية أنه "لابد من مراقبة هذه المخاطر عن كثب، وإذا ما تحققت، ربما يكون من الضروري رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في مرحلة ما".

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال عشرة اجتماعات متتالية، وألمح إلى أنه من المستبعد رفع الفائدة مجددا خلال اجتماعه المزمع يوم 26 أكتوبر الجاري.

ويرى بعض صناع السياسات أن سياسة التشديد المالي قد بلغت ذروتها، فيما يرفض آخرون استبعاد احتمال رفع الفائدة مرة أخرى، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وذكرت شنابل: "ربما تكون هناك صدمات جديدة من ناحية الإمدادات، وعلاوة على ذلك، ربما ترتفع الأجور بشكل يفوق التوقعات، مع تراجع غير متوقع في معدلات نمو الانتاجية، وبالتالي لا تستطيع الشركات استيعاب ارتفاع التكاليف من خلال هوامش أرباحها".

وقالت شنابل، الألمانية الجنسية، إن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي "لا يمكنهم استبعاد" حدوث ركود في منطقة اليورو، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه "لا توجد مؤشرات على حدوث تراجع عميق أو طويل الأجل".