

فى مسابقة «نظرة ما»، فاز المخرجان الفلسطينيان عرب وطرزان ناصر بجائزة أفضل مخرج بفيلمهما (كان ياما كان فى غزة)، وفاز فيلم (النظرة الغامضة للفلامنجو) لدييجو سيسبيديس بجائزة الفيلم الأول، وفيلم (الشاعر) لسيمون ميسا سوتو بجائزة لجنة التحكيم، بينما فاز بجائزة أفضل ممثل فرانك ديلان عن دوره فى فيلم (قنفذ) من إخراج هاريس ديكنسون، وفازت بجائزة أفضل ممثلة كليو ديارا عن دورها فى فيلم (الضحك والسكين) للمخرج بيدرو بينهو، فيما ذهبت جائزة أفضل سيناريو لفيلم (الراكب) لهارى لايتون.

وتنافس بمسابقة «نظرة ما» التى تحتفى بالسينما الشابة وسينما المؤلف والاكتشافات، عشرين فيلما روائيا طويلا.

على جانب آخر، منحت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الغامرة فى مهرجان كان، برئاسة المخرج الفرنسى لوك جاكيه، جائزة أفضل عمل غامر لفيلم «من الغبار» From Dust للمخرج ميشيل فان دير.

ويقول المخرج ميشيل فان دير «يُمثل فيلم» من الغبار «أحد الآفاق المُحتملة لمستقبل الأوبرا والسينما - قصة تفاعلية يصبح فيها الجمهور شخصيات محورية فى قصته الخاصة». ويضيف: «من خلال خلق رحلات شخصية ضمن بيئات غامرة، نُزيل الحاجز التقليدى بين المُشاهد والمُؤدى».

أما مسابقة لا سينيف، برئاسة مارين آدى، فقامت لجنة تحكيمها بتوزيع الجوائز خلال حفل أقيم فى قاعة بونويل، وفازبالجائزة الأولى فيلم «الصيف الأول» إخراج الكورى الجنوبى هيو جايونج كافا، كوريا الجنوبية.

وبالجائزة الثانية «12 لحظة قبل مراسم رفع العلم» من إخراج تشو زيزينج، من أكاديمية بكين للأفلام، الصين، وتقاسم الجائزة الثالثة فيلم «فتى الزنجبيل» إخراج ميكى تاناكا من اليابان، وفيلم «الشتاء فى مارس» إخراج ناتاليا ميرزويان من الأكاديمية الإستونية للفنون، إستونيا.