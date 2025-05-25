وزير الاقتصاد اللبناني: اتخذنا خطوات مهمة لرفع السرية المصرفية

قال الدكتور عامر البساط، وزير الاقتصاد اللبناني، إن الحكومة اتخذت خطوات مهمة لرفع السرية المصرفية.
وأضاف خلال مقابلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه تم تقديم مشروع لإعادة هيكلة المصارف، وكذلك دراسة حل نهائي لحفظ حقوق المودعين وفي نفس الوقت يعفي القطاع المصرفي.
وأشار إلى أنه يجري العمل في الوقت الحالي على وضع آلية للتعيين بالمؤسسات ونحو 150 مركزا وجرى البدء بالفعل في التعيينات.
ولفت إلى هناك قانونًا مهمًا للغاية لاستقلالية القضاء وكذلك قانون للحوكمة الصحيحة.
وتابع: «نسعى لاتخاذ خطوات لضرب الفساد، وهي كلها خطوات حكومية نسعى من خلالها أن يتعافى لبنان بعد طريق طويل وشاق».