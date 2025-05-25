وزير الاقتصاد اللبناني: اتخذنا خطوات مهمة لرفع السرية المصرفية

فيلم حادث بسيط يتوج بناهي بالسعفة الذهبية في مهرجان كان.. والمخرج الإيراني: الأهم الحرية في بلادي

الأخوان طرزان يفوزان بجائزة الإخراج في مسابقة نظرة ما.. و«من الغبار» يحصد جائزة أفضل عمل بمسابقة الأفلام الغامرة

الملحن بهاء حسني: لن أتنازل عن حقوقي المادية والأدبية تعدي حسين الجسمي على لحن أغنية «تعالى»

حكيم ينشر فيديو من كواليس ألبوم نار