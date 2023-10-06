الأهلي يواصل استعداداته لمباراة الإسماعيلي

واصل النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم الجمعة، على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي المقرر لها مساء الأحد المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، للحديث عن كافة الأمور الفنية الخاصة بالمباراة المقبلة.

واشتمل مران الفريق على جزء بدني قبل تنفيذ النواحي الخططية في تدريبات الكرة.

كما عقد كولر جلسة مع الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق، وبحضور خالد بيبو مدير الكرة، للاطلاع على المستجدات الطبية للاعبين الذين تعرضوا لإصابة خلال الفترة الماضية، وابتعدوا عن المشاركة مع الفريق في التدريبات الجماعية.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي غدًا قبل الدخول في معسكر بالإسكندرية، استعدادًا لمباراة الإسماعيلي.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على المصري بأربعة أهداف دون رد، في الجولة الأولى بمسابقة الدوري.