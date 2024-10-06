الاستعداد لبدء المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل الدورة 7 لمهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري

يستعد أحد فنادق القاهرة لاستقبال المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة السابعة من مهرجان نقابة المهن التمثيلية للمسرح المصري، والمقام في الفترة من 9 إلى 20 أكتوبر الجاري، تحت شعار "المسرح للجماهير.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر خلال دقائق بحضور عدد من الفنانين وأعضاء مجلس نقابة المهن التمثيلية، إلى جانب رئيس المهرجان نقيب المهن التمثيلية الفنان الدكتور أشرف زكي، ومدير المهرجان الفنان سامح بسيوني، ونائب مدير المهرجان منه بدر تيسير.

ويعلن خلال المؤتمر أسماء مكرمين الدورة السابعة من المهرجان، إلى جانب أسماء أعضاء لجنة تحكيم العروض، وجدول العروض المشاركة والورش التدريبية التي ستقام خلال المهرجان، إلى جانب الفعاليات المصاحبه له.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر ويشارك في المهرجان 25 عرضًا مسرحيًا، هي: "بلاك" إخراج تغريد عبد الرحمن، و"بيت اللعبة" إخراج محمد فريد، و"العشاء الأخير" إخراج إياد أمين، و"العرض مستمر" إخراج أحمد الرمادي، و"إليستيس" إخراج مارك نبيل، و"طار فوق الجميع" إخراج محمد صقر، و"يوم سعيد جدًا" إخراج عبد الله صابر، و"الشك" إخراج أحمد حتحوت، و"الزواحف" إخراج محمد شحاتة، و"سقوط حر" إخراج محمد فرج الخشاب، و"إيه كلاس" إخراج محمود سليمان، و"الزائر" إخراج جاسمن أحمد، و"مغلق للتحسينات" إخراج أنس سمير، و"ابن الشدة" إخراج أحمد عبد الجواد، و"بنت القمر" إخراج إسراء أحمد، و"الشقة" إخراج يوركا، و"السر" إخراج محمد عبدالوارث، و"11:11" إخراج محمد علاء، و"الناس اللي في الثالث" إخراج علاء الوكيل، و"12:12" إخراج يوسف الأسدي، و"آل ويلر" إخراج أمنية حسن، و"رغبة تحت شجرة الدردار" إخراج مارتينا عادل، و"كارمن" إخراج عمر محمد الحسيني، و"مسرح الحياة" إخراج بدر الأحمدي، و"غرباء تمامًا" إخراج مينا نبيل.