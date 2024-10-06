عرض «أكتوبر الذهبي» يضيء سماء سيناء بمسرح المواجهة والتجوال

• احتفالية فنية وطنية وسط أبطال القوات المسلحة وأبناء العريش



شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، عرض مسرحية "أكتوبر الذهبي" وذلك ضمن فعاليات مشروع "المواجهة والتجوال" الذي تنفذه وزارة الثقافة ممثلة في قطاع الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال.

حضر العرض لفيف من أبطال القوات المسلحة وأبناء سيناء الذين عبروا عن سعادتهم بهذا الحدث الفني الذي يأتي تزامناً مع احتفالات مصر بذكرى النصر المجيد.

وأكد الفنان محمد الشرقاوي، المشرف على مسرح المواجهة والتجوال، أن عرض "أكتوبر الذهبي" من أنتاج مسرح العرائس، لاقى إقبالاً جماهيرياً كبيراً، خلال أول أيام عرضه بقصر ثقافة العريش، مشيراً إلى أن المشروع يسعى لنشر الفن المسرحي في كافة ربوع الوطن، وذلك من خلال تقديم عروض متنوعة تعالج قضايا المجتمع وتساهم في بناء الوعي الثقافي والفني.

وفي سياق متصل، ستشهد مدينة الطور غداً عرضاً مماثلاً، وذلك في إطار الجهود المبذولة لنشر البهجة والفرح بين أبناء سيناء الغالية.

يأتي هذا المشروع ضمن إطار حرص الدولة على الاهتمام بالجانب الثقافي والفني، وتوفير فرص للجميع للاستمتاع بالفنون والثقافة، مؤكداً أهمية دور الفن في بناء المجتمع وتنمية الوعي.