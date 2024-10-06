البحرية الإيرانية: جاهزون للتهديدات ولدينا سيناريوهات للتعامل مع نتنياهو

قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني عليرضا تنكسيري إن طهران لديها سيناريوهات مختلفة للتعامل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيراً إلى أن القوات المسلحة أعدت نفسها للتعامل مع جميع أنواع التهديدات خلال السنوات الماضية، حسبما نقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء.

وذكر تنكسيري: "رسالتنا للأعداء هي أنهم إذا أرادوا اللعب بالنار في المنطقة فسنقف أمامهم بحزم، ولدينا سيناريوهات مختلفة للتعامل مع نتنياهو".

وأشار قائد القوات البحرية إلى "القدرات العسكرية الإيرانية" بقوله: "نجري العديد من التدريبات في المنطقة وخارجها على مدار العام، نقوم بقياس جميع السيناريوهات التي قد يفعلها العدو في مناطق جغرافية، ونجري التدريب والتصميم على أساس ذلك"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وتابع: "نجهز أنفسنا لمواجهة الظروف العادية أو الاستثنائية في المنطقة"، مبينا: "إحدى هذه الحالات هي لعبة نتنياهو بالنار ومحاولته إشعال الحرب، بل وقد صممنا لها تدريبات مختلفة".