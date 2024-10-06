الشرطة الألمانية تنهي مظاهرة مؤيدة لفلسطين في برلين

خرجت مظاهرة مؤيدة لفلسطين في حي كرويتسبرج في العاصمة الألمانية برلين اليوم الأحد، وتخلل المظاهرة احتكاكات مع أفراد الشرطة.

ووفقًا لما ذكرته الشرطة، شارك حوالي 3500 شخص في المسيرة الاحتجاجية التي كانت تحت شعار " مظاهرة ضد الإبادة الجماعية في غزة"، على الرغم من أن العدد الذي كان تم الإعلان عنه هو 1000 شخص فقط.

وحاول متظاهرون اختراق تشكيل من أفراد الشرطة، وتم إشعال ألعاب نارية. وأعلنت متحدثة باسم الشرطة إلقاء القبض على عدة أشخاص، وقالت: "بسبب هذه الأعمال غير السلمية، تم إنهاء التجمع".

وانطلق المتظاهرون من بوابة كوتبوس واتجهوا إلى شارع ليناوشتراسه الواقع عند الحدود مع حي نويكولن. وكان من المقرر بالأساس أن يواصل المتظاهرون موكبهم وصولا إلى شارع زونناليه في حي نويكولن وهو الشارع الذي يغلب عليه الطابع العربي.