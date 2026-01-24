أفاد مصدر أمني سوري، السبت، بمقتل عنصر في وزارة الداخلية، إثر خرق جديد لوقف إطلاق النار من قبل "العصابات المتمردة" في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "استشهاد عنصر من مرتبات وزارة الداخلية في ريف السويداء، نتيجة خرق جديد لوقف النار من قبل العصابات المتمردة".

وأضاف المصدر أن "الخرق يندرج ضمن سلسلة من الخروقات التي قامت بها العصابات المتمردة خلال الفترة الماضية ضد النقاط التابعة لوزارة الداخلية في ريف السويداء".

ولم توضح القناة طبيعة الخرق، وما إذا كان عنصر الأمن قتل بالرصاص أو القصف، كما لم تذكر اسم المنطقة.

وتشهد محافظة السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.