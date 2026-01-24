 سوريا.. مقتل عنصر أمن بالسويداء إثر خرق جديد لـ العصابات المتمردة - بوابة الشروق
السبت 24 يناير 2026 6:44 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد استمرار حسام حسن في الإدارة الفنية للمنتخب؟
النتـائـج تصويت

سوريا.. مقتل عنصر أمن بالسويداء إثر خرق جديد لـ العصابات المتمردة

وكالة الأناضول
نشر في: السبت 24 يناير 2026 - 6:35 م | آخر تحديث: السبت 24 يناير 2026 - 6:35 م

أفاد مصدر أمني سوري، السبت، بمقتل عنصر في وزارة الداخلية، إثر خرق جديد لوقف إطلاق النار من قبل "العصابات المتمردة" في محافظة السويداء جنوبي البلاد.

ونقلت قناة "الإخبارية السورية" الرسمية عن مصدر أمني لم تسمه، قوله: "استشهاد عنصر من مرتبات وزارة الداخلية في ريف السويداء، نتيجة خرق جديد لوقف النار من قبل العصابات المتمردة".

وأضاف المصدر أن "الخرق يندرج ضمن سلسلة من الخروقات التي قامت بها العصابات المتمردة خلال الفترة الماضية ضد النقاط التابعة لوزارة الداخلية في ريف السويداء".

ولم توضح القناة طبيعة الخرق، وما إذا كان عنصر الأمن قتل بالرصاص أو القصف، كما لم تذكر اسم المنطقة.

وتشهد محافظة السويداء اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات تابعة لحكمت الهجري، أحد مشايخ العقل للدروز، خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة إلى فرض الأمن في سوريا، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، وعزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك