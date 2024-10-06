غزل المحلة يعلن عن تعاقده مع مهاجم الترجي التونسي

أعلن نادي غزل المحلة عن تدعيم صفوف الفريق بالتعاقد مع محمد علي بن حمودة مهاجم الترجي التونسي.

وأشار المحلة في بيان رسمي إلى أن بن حمودة وقع على عقد يمتد ثلاثة مواسم في حضور وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم، وعمر رياض، عضو مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وتامر خليل نائب رئيس النادي والمنسق العام، بالإضافة إلى وائل حبيب مدير إدارة التخطيط والتعاقدات، وعمر سعد مدير شئون اللاعبين.

وترك بن حمودة بصمة مؤثرة مع الترجي حيث توج بلقب الدوري التونسي أربع مرات، وفاز بجائزة هداف الدوري في موسم 2022/2021 برصيد 10 أهداف.