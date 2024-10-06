محافظ بعلبك: إسرائيل هاجمت موقعا بالقرب من الآثار الرومانية الشهيرة

قال محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، في منشور على تطبيق إكس، اليوم الأحد، إن إسرائيل هاجمت موقعا بالقرب من آثار رومانية قديمة في لبنان.

وقال خضر في منشوره، إن الهجوم وقع على بعد ما بين 500 إلى 700 متر من المواقع الأثرية في بعلبك، مرفقا صورة لأعمدة دخان، يبدو أنها التقطت مباشرة بعد الهجوم بالقرب من بقايا معبد روماني.

وتعد الآثار الرومانية في بعلبك، الواقعة على ارتفاع حوالي 1000 متر فوق سطح البحر، من بين الآثار القديمة الأكثر إثارة للإعجاب، وتمثل وجهة سياحية شهيرة.

ويُذكر أنه تم إدراج مدينة بعلبك ومحيطها ضمن قائمة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) لمواقع التراث العالمي منذ عام 1984.

وتضم آثار بعلبك معابد ضخمة بُنيت خلال حقبة الإمبراطورية الرومانية.

ومن أشهرها بقايا معبد باخوس ومعبد جوبيتر الذي تعتبر أعمدته الستة المتبقية أيضا معلما لبنانيا شهيرا.