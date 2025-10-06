شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاع جماعى، فى بداية تعاملات اليوم الاثنين، لتواصل الصعود أعلى مستوى الـ 37 ألف نقطة.
وصعد المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.2% ليصل عند مستوى 37286.21 نقطة.
كما ارتفع مؤشر «إيجي أكس 100» متساوى الأوزان بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 14906.32 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي أكس 70» بنسبة 0.29% ليصل إلى مستوى 11283.09 نقطة.
قفزت البورصة المصرية في نهاية تعاملات أمس الأحد - أول تعاملات الأسبوع الجاري- إلى مستوى تاريخي سادس في 6 جلسات، وتجاوزت الـ 37 ألف نقطة لأول مرة، وارتفع المؤشر الرئيسى للسوق «إيجي أكس 30» بنسبة 0.84%، ووصل إلى مستوى 37210.83 نقطة.
وقاد ارتفاع اليوم سهم البنك التجاري الدولي (صاحب أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي)، إذ صعد بنسبة 2.13%، ووصل إلى 105.5 جنيه.
وكانت البورصة المصرية قد ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضي بنسبة 3.5%، كما حققت 5 قمم تاريخية خلال تعاملات الخمس جلسات الماضية.