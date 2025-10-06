حزب المؤتمر: كلمة الرئيس بذكري نصر أكتوبر وثيقة وطنية تجسد معادلة القوة والتنمية والسلام

فرحات: روح أكتوبر ما زالت تلهم المصريين في معركة بناء الجمهورية الجديدة

قال الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة جاءت بمثابة وثيقة وطنية شاملة تجسد رؤية الدولة المصرية لمفهوم القوة الشاملة، التي تجمع بين التنمية الشاملة في الداخل والدبلوماسية المتوازنة في الخارج، مؤكدا أن الرئيس قدّم قراءة استراتيجية دقيقة لتحديات المرحلة ورسائل واضحة لشعبه وللعالم.

وأوضح فرحات، في بيان له اليوم ، أن الكلمة عبرت عن فلسفة القيادة السياسية في إدارة الدولة الحديثة، القائمة على المزج بين قوة الإرادة الوطنية وصلابة القرار السياسي، وبين السعي الدائم لبناء دولة قادرة على حماية مصالحها وتأمين مستقبل أبنائها مشيرا إلى كلمة الرئيس حملت دلالات عميقة تؤكد أن مصر لا تنظر إلى نصر أكتوبر باعتباره حدثا عسكريا فحسب، بل كمنهج دائم في العمل والانتصار على التحديات، واستلهام روح الصمود لتحقيق التنمية والاستقرار.



وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الرئيس ركّز في خطابه على أهمية الوعي الجمعي والاصطفاف الوطني خلف الدولة ومؤسساتها، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية الراهنة، مشيرا إلى أن هذه الدعوة تمثل امتدادا لمبدأ المشاركة الوطنية التي تقوم عليها "الجمهورية الجديدة" حيث لم المعركة اليوم معركة سلاح فقط، بل معركة وعي وإنتاج وتنمية، تحتاج إلى تلاحم المجتمع حول مشروع الدولة المصرية.

وأكد فرحات أن حديث الرئيس عن السلام يعكس إدراكا استراتيجيا لمكانة مصر ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، مشيرا إلى أن مصر تطرح دوماً السلام كخيار استراتيجي نابع من قوتها وليس من ضعفها، وتتمسك بمبادئ العدالة والكرامة في تسوية الصراعات، وهو ما يعبر عن استمرار النهج المصري المتوازن الذي يجمع بين القوة العسكرية والدبلوماسية الحكيمة.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الخطاب حمل كذلك رسائل طمأنة للمواطنين بشأن استمرار مسيرة الإصلاح الاقتصادي، وتأكيدا على أن الدولة تمضي في طريقها رغم الصعوبات، معتمدة على إرادة شعبها الواعي وإيمانها العميق بقدرتها على تجاوز التحديات لافتا إلى أن كلمة الرئيس جاءت جامعة بين الماضي والحاضر والمستقبل، استدعت روح أكتوبر لتجدد بها طاقة الأمة، ورسخت الإيمان بأن معركة البناء لا تقل أهمية عن معركة التحرير، وأن الدولة المصرية بقيادتها الحالية تمضي بثقة نحو تحقيق معادلة القوة والتنمية والسلام، مستندة إلى وعي شعبها وعمق مؤسساتها وصلابة إرادتها الوطنية.