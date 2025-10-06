المبعوث الأمريكي إلى سوريا يلتقي بفرهاد عبدي شاهين

التقى المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا توم باراك برفقة قائد المنطقة المركزية في الجيش الأمريكي الأميرال براد كوبر مع "فرهاد عبدي شاهين" قائد قوات قسد.

وأشار باراك الذي يشغل أيضا منصب سفير واشنطن في أنقرة، في تدوينة على حسابه بمنصة "إكس" الأمريكية الاثنين، إلى زيارته لشمال سوريا.

وكتب باراك أنه أجرى برفقة كوبر محادثات مع "فرهاد عبدي شاهين" المعروف باسم "مظلوم عبدي" ومع قسد.

وأضاف باراك في منشوره أن هدفهم هو: "إعطاء زخم للمبادرة التي تتيح للسوريين كافة الاتحاد مع بعض، من أجل تحقيق السلام والازدهار، بما يتماشى مع رؤية "(الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب المتمثلة في ‘إعطاء فرصة لسوريا‘".

وفي 10 مارس الماضي، وقّع الرئيس السوري أحمد الشرع، وقائد قسد فرهاد عبدي شاهين، اتفاقا لدمج المؤسسات المدنية والعسكرية شمال شرقي سوريا ضمن إدارة الدولة، بما فيها المعابر والمطار وحقول النفط والغاز، وتأكيد وحدة أراضي البلاد، لكن الاتفاق لم ينفذ.