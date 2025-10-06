ميرتس: على ألمانيا مقاطعة يوروفيجن إذا تم استبعاد إسرائيل

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الأحد، إن على ألمانيا الانسحاب من مسابقة الأغنية الأوروبية (يوروفيجن) لهذا العام في فيينا إذا تم استبعاد إسرائيل.

ورد ميرتس في مقابلة مع القناة العامة الألمانية (إيه أر دي) على سؤال عما إذا كان ينبغي لألمانيا الامتناع طوعا عن المشاركة في هذه الحالة، قائلا: "سأؤيد ذلك. أعتقد أن من الفضيحة أن يُطرح هذا النقاش أساسا. إسرائيل لها مكانها هناك".

وتشهد المسابقة الموسيقية مشاركة دول من أوروبا وخارجها، حيث تقدم كل دولة أغنية للتنافس على اللقب، ويتم التقييم من خلال لجان تحكيم وطنية وتصويت جماهيري.

وتزايدت الضغوط على منظمي المسابقة خلال الأسابيع الأخيرة، بعدما هددت قنوات تلفزيونية من عدة دول من بينها من إسبانيا وإيرلندا وهولندا بالانسحاب إذا لم يتم حظر مشاركة إسرائيل، مستندة إلى العمليات العسكرية التي تشنها في قطاع غزة.

وشهدت المسابقة هذا العام والعام الماضي احتجاجات جماهيرية واسعة ضد مشاركة إسرائيل.