أوكرانيا تعلن إسقاط 83 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية، 83 من أصل 116 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على شمال وجنوب وشرق ووسط البلاد خلال الليل.

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان عبر تطبيق تليجرام اليوم الاثنين، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 116 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق ميلروفو وكورسك وبريانسك وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وهفارديسك بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 0900 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 83 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد"، و"جيربيرا" وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية 251 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في البلاد خلال الليلة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن وزارة الدفاع الروسية قولها في بيان اليوم الاثنين: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 251 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأشارت الوزارة إلى "تدمير 62 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و40 فوق أراضي جمهورية القرم، و34 فوق مقاطعة كورسك، و30 فوق منطقة بيلجورود، و20 فوق مقاطعة نيجني نوفجورود، و17 فوق مقاطعة فورونيج، و11 فوق إقليم كراسنودار، و8 فوق كل مقاطعتي بريانسك وتولا، و5 فوق بحر آزوف، وأربع فوق مقاطعة ريازان، وطائرتين فوق كل من مقاطعات فلاديمير وإيفانوفو وكالوجا وتامبوف وأوريول، وواحدة فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك ومنطقة موسكو".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.