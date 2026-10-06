 خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خادم الحرمين الشريفين وولى عهده يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

الرياض - أ ش أ
نشر في: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:49 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أكتوبر 2026 - 4:49 م

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 53 لنصر السادس من أكتوبر.

وأعرب الملك سلمان عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق بمزيد من التقدم والازدهار، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

كما بعث ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 53 لنصر أكتوبر المجيد.

وعبر الأمير محمد بن سلمان عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

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