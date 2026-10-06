محافظ الغربية يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن احتفالا بذكرى انتصارات أكتوبر

وضع اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الوطن؛ احتفالا بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور اللواء رشاد فاروق، مدير أمن الغربية، والدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والعقيد أحمد الكنيسي، من قطاع الأمن الوطني، والعقيد أحمد يحيى، من المخابرات العامة، والمهندس حسام الدين عبده، نائب محافظ الغربية، واللواء محمد منصور شعير، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية ومديري المديريات الخدمية.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسلام الشهيد، أعقبه قراءة الفاتحة ترحما على أرواح شهداء الوطن، في مشهد وطني يجسد مشاعر الوفاء والعرفان لمن قدموا أرواحهم دفاعا عن أرض مصر وصونا لكرامتها وسيادتها.

وهنأ اللواء علاء عبدالمعطي أبناء محافظة الغربية بهذه المناسبة الوطنية الغالية، مؤكدا أن نصر أكتوبر المجيد سيظل أحد أعظم صفحات التاريخ المصري، وملحمة وطنية خالدة جسدت قدرة المصريين على تجاوز التحديات وصناعة النصر، مشيرا إلى أن بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة ستظل مصدر فخر وإلهام للأجيال، ودافعا لمواصلة العمل والعطاء من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

ووجه محافظ الغربية التحية والتقدير لأرواح شهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة، مؤكدا أن تضحياتهم ستظل أمانة في أعناق الأجيال، داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.