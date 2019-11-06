 ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس صربيا ورئيس وزراء بلغاريا تعزيز التعاون - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ولي عهد أبوظبي يبحث هاتفيا مع رئيس صربيا ورئيس وزراء بلغاريا تعزيز التعاون

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:14 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 نوفمبر 2019 - 9:14 م

بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم الأربعاء، مع رئيس صربيا ألكسندر فوتشيتش، سبل تعزيز التعاون بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» أن الجانبين تبادلا -خلال الاتصال- وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي السياق، بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي اليوم مع رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف، علاقات التعاون بين البلدين، واستعرضا عددا من القضايا الإقليمية و الدولية.


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