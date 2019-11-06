روحانى: الخطوة الرابعة من خفض التزاماتنا النووية تبدأ اليوم

أعلن الرئيس الإيرانى حسن روحانى أن بلاده ستبدأ الخطوة الرابعة فى خفض التزاماتها بموجب الاتفاق النووى، اليوم الأربعاء.



ونقلت قناة «العالم» الإيرانية عن روحانى، أمس، القول: «إيران ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء اتخاذ خطوتها الرابعة، عبر ضخ الغاز فى منشأة فوردو».



ولفت روحانى إلى أن «هذه الخطوة قابلة للعودة إذا ما أوفت الأطراف الأوروبية بالتزاماتها المنصوص عليها فى الاتفاق النووى»، مشيرا إلى أن بلاده «سترفع مستوى التخصيب بقدر ما تحتاجه»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.



من جانبه، أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، على أكبر صالحى، أن الولايات المتحدة تريد بشدة شراء الماء الثقيل من بلاده، لكنها لا تستطيع فعل ذلك بسبب قرارات رئيسها، دونالد ترامب.



وقال صالحى، فى مقابلة مع قناة «إرنا» الإيرانية، أمس الأول: «الأمريكيون يريدون بشدة شراء الماء الثقيل»، مشيرا إلى أنه «مع ذلك فإن الولايات المتحدة رفضت بنفسها شراء هذه السلعة من إيران بسبب قرارات ترامب»، بحسب موقع «روسيا اليوم» الإخبارى.



وكانت الولايات المتحدة انسحبت العام الماضى بصورة أحادية من الاتفاق النووى الذى كان يهدف لمنع طهران من الحصول على ترسانة نووية مقابل تقديم مزايا اقتصادية لها.



وتمارس الولايات المتحدة حاليا ضغوطا كبيرة على إيران لإجبارها على التفاوض على اتفاق أوسع يتجاوز برنامجها النووى، إلا أن طهران تؤكد أنها لن تدخل فى أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تظهر واشنطن «حسن نية».



وأمس الأول، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 9 أشخاص مرتبطين بالمرشد الأعلى الإيرانى على خامنئى، منهم مدير مكتبه وأحد أبنائه ورئيس السلطة القضائية.



وأضافت الوزارة، فى بيان، أن الولايات المتحدة فرضت كذلك عقوبات على هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، وذلك فى الذكرى الأربعين لاحتلال السفارة الأمريكية فى طهران واحتجاز أكثر من 50 أمريكيا رهائن.