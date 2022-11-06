ارتفاع عائدات المبيعات عبر الإنترنت في سلوفينيا عام 2021

قال مكتب الإحصاء في سلوفينيا، إن قيمة المبيعات عبر الإنترنت بلغت حوالي 4.48 مليار يورو بدون ضريبة القيمة المضافة في عام 2021، أي بزيادة 42 في المئة عن العام السابق له 2020.

وذكرت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شئون أوروبا الشرقية وأوراسيا أن عام 2021 شهد نموا كبيرا في المبيعات عبر الإنترنت في سلوفينيا، بعد الرقم القياسي المسجل في عام 2020 خلال ذروة جائحة كورونا.

وقال مكتب الإحصاء إن 33% من حجم التداول تولدت عن طريق الشركات الصغيرة و39% من الشركات المتوسطة الحجم و28% من الشركات الكبيرة.

وأضاف المكتب أن 92% من المبيعات عبر الإنترنت جاءت عبر مواقع الويب الخاصة بالشركات أو موقع الويب الخاص بالمؤسسة الأم وثمانية في المئة عبر الأسواق الإلكترونية.

كما نتج 69% من حجم الأعمال الناتج عن مبيعات الويب من جانب الشركات التي لديها مبيعات عبر الإنترنت لشركات أخرى أو سلطات عامة و31% للمستهلكين من القطاع الخاص.

وقفزت المبيعات عبر الإنترنت للمستهلكين من القطاع الخاص بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.39 مليار يورو عام 2021.