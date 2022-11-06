الرئيس الأوكراني: نعمل مع الحلفاء للحصول على مزيد الدبابات والمدرعات والمدفعية خلال الأسابيع المقبلة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده تعمل مع الحلفاء للحصول على مزيد من الدبابات والمدرعات والمدفعية خلال الأسابيع المقبلة.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، اليوم /السبت/ عن زيلينسكي، القول "إنه تم تحليل الوضع على الخط الأمامي ونوقشت الإجراءات المضادة ضد هجمات الصواريخ والطائرات بدون طيار في اجتماع لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة.. لقد عقدت اجتماعا آخر لهيئة أركان القائد الأعلى للقوات المسلحة، قمنا بتحليل الوضع على خط المواجهة بتفصيل كبير في جميع الاتجاهات، على جبهة الطاقة والوضع على الحدود".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت عن حزمة جديدة من المساعدة الأمنية لأوكرانيا، إضافة إلى تخصيص أموال لتحديث صواريخ هاوك أرض - جو لنقلها إلى (كييف).. كما سترسل 45 دبابة "تي-72 بي" مطورة مع تحسين البصريات والاتصالات والدروع، بالإضافة إلى 1100 طائرة بدون طيار تكتيكية من طراز فينيكس جوست، و 40 قاربا نهريا مدرعا، وأنظمة اتصالات ومراقبة آمنة إلى أوكرانيا.

كما تم تخصيص التمويل لتحديث 250 مركبة أمنية مصفحة من طراز إم 1117 ولصيانة والاستعداد التشغيلي للمعدات المنقولة بالفعل.

وفي السياق.. أشار الرئيس الأوكراني إلى أن بلاده تسقط ما لا يقل عن عشر طائرات بدون طيار إيرانية من طراز شاهد -136 كل يوم، بينما تزعم إيران أنها أعطت روسيا عددا قليلاً من الطائرات بدون طيار.

من جانبه، طالب مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخائيل بودولاك، بضرب مواقع تصنيع المسيّرات والصواريخ في إيران؛ انتقاما منها على دعمها لروسيا.

ونقلت وكالة (نوفوستي) الروسية عن المسؤول الأوكرانية "أنه يمكن توجيه ضربات محدودة لمواقع تصنيع الطائرات من دون طيار، والصواريخ الباليستية وسواها في إيران حيث لا يمكن أن تستمر إيران في ذلك وتفلت من العقاب".

ن ناحيتها، أفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية، بأن القوات المسلحة الأوكرانية قضت على 600 جندي روسي ودمرت 12 طائرة مسيرة وصاروخين كروز وطائرتين مروحيتين وثماني دبابات قتال رئيسية خلال اليوم الماضي.

ونقلت وكالة يوكرينفورم عن هيئة الأركان العامة قولها "إنه بذلك تبلغ حصيلة قتلى القوات الروسية منذ 24 فبراير قرابة 75440 عسكريا".

وأشارت هيئة العمليات إلى أن القوات الأوكرانية ضربت تسعة أهداف بالصواريخ، وشنت ثلاث غارات جوية على مواقع القوات الروسية.