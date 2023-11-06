قصف إسرائيلي يستهدف سطح مستشفى الشفاء بغزة

أفادت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، منذ قليل، بأن طائرات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت، عصر اليوم الاثنين، صاروخا على سطح مستشفى الشفاء في مدينة غزة.

وأشارت الشبكة الإخبارية أيضا إلى تجدد القصف الإسرائيلي العنيف على مناطق متفرقة في مدينة غزة، مستهدفا منازل المدنيين.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، قد أعلن أن القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مساء أمس الأحد، تسبب بدمار واسع في مستشفيين بمدينة غزة.

وقال سلامة معروف الناطق باسم المكتب الإعلامي للأناضول، اليوم الاثنين: "قصف الاحتلال تسبب بدمار أجزاء كبيرة وواسعة في مستشفى الطب النفسي الوحيد في قطاع غزة ومستشفى العيون".

وأضاف: "قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، استهدف الليلة الماضية محيط جميع المستشفيات".

ومع دخول العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والثلاثين، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى ما لا يقل عن 10022 شهيدا فلسطينيا بينهم 4104 أطفال منذ السابع من أكتوبر الماضي.