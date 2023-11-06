 الجيش الألماني ينهي تدريبا عسكريا بمقاتلات يوروفايتر في الأردن - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجيش الألماني ينهي تدريبا عسكريا بمقاتلات يوروفايتر في الأردن

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 11:34 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 11:34 ص

أنهت القوات الجوية الألمانية تدريبا عسكريا بمقاتلات "يوروفايتر" في الأردن.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تعود ست طائرات من طراز "يوروفايتر" إلى القاعدة الجوية الألمانية "لاجه" بالقرب من مدينة روستوك الألمانية بعد غد الأربعاء.

وتوجه الجنود الألمان على متن طائراتهم إلى الأردن يوم 10 أكتوبر الماضي للمشاركة في التدريب الثلاثي "ديزرت إير" مع القوات الجوية الأردنية والأمريكية.

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها الجيش الألماني في التدريب بمقاتلات "يوروفايتر"، وأراد بذلك إرسال إشارة لوجوده العسكري في الشرق الأوسط.


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