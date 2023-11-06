 جنوب أفريقيا: وجود سفير إسرائيل لدى جوهانسبرج أصبح غير مرحب به - بوابة الشروق
الإثنين 6 نوفمبر 2023 4:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

جنوب أفريقيا: وجود سفير إسرائيل لدى جوهانسبرج أصبح غير مرحب به

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 3:43 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 3:43 م

أعلنت الوزيرة في رئاسة جنوب أفريقيا، خومبودزو نتشافيني، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، أن وجود سفير إسرائيل لدى جنوب أفريقيا، إلياف بيلوتسيركوفسكي، أصبح غير مرحب به.

وقالت نتشافيني: "أصبح منصب سفير إسرائيل في جنوب أفريقيا غير مقبول على الإطلاق، وقد أصدرت الحكومة تعليماتها إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون باتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن القنوات والبروتوكولات الدبلوماسية للتعامل مع سلوك السفير"، بحسب موقع "نيوز 24" الجنوب أفريقي.

وأضافت نتشافيني "نترك الأمر لوزارة العلاقات الدولية والتعاون لتقرر ما سيتم فعله مع السفير. إنه ضيف في بلادنا ويجب أن يتصرف كضيف"، دون أن تذكر بشكل مباشر التعليقات التي أثارت استياء الحكومة.

وفي خطوة أخرى لتعزيز موقفها الدبلوماسي، أصدرت حكومة جنوب أفريقيا تعليماتها أيضا إلى وزارة العلاقات الدولية والتعاون بضرورة سحب جميع دبلوماسيي جنوب أفريقيا من تل أبيب.

وقالت نتشافيني أن حكومة جنوب أفريقيا ليست راضية عن الغارات الجوية الإسرائيلية المستمرة في غزة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك