الهلال الأحمر الفلسطيني: صعوبة في الوصول لجرحى الغارات الإسرائيلية على غزة

أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بمواجهة صعوبة في الوصول لجرحى الغارات الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.

وقال بيان صادر عن الهلال الأحمر الفلسطيني، مساء الاثنين: «سيارات الإسعاف في غزة تواجه صعوبات كبيرة في الوصول إلى الجرحى بسبب إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس حيث تتواجد مركبات الإسعاف».

وكان الأمين العام للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر جاجان تشاباجين، قد عبّر عن قلقه من خطورة الوضع بمحيط مستشفى القدس بقطاع غزة في ظل الحرب الإسرائيلية على القطاع التي تدخل غدا الاثنين، شهرها الأول.

وقال تشاباجين في تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، إنه يشعر بالقلق إزاء الوضع هناك بعدما كثّف جيش الاحتلال غارات الجوية والقصف المدفعي على محيط مستشفى القدس بغزة.

أضاف أن طواقم الهلال الأحمر في غزة غير قادرة على تقديم الخدمات الإسعافية في محيط مستشفى القدس، مشددا على أن المستشفيات هي أماكن المساعدة والملجأ، ويجب حمايتها انطلاقا من ضرورة أخلاقية وقانونية.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.