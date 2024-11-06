مدبولي يطمئن المواطنين: سنتجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية بنهاية 2025

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن «مصر ستتجاوز كل تبعات الأزمة الاقتصادية بنهاية عام 2025».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، أن العام المالي 2024 – 2025 سنة التعافي، مؤكدًا أن «مصر مستمرة في المسار الإصلاحي بقوة خلال الفترة المقبلة».

وأشار إلى اتخاذ قرار بإعادة تشكيل لجنة الدين، برئاسة رئيس الوزراء، لحوكمة الدين الخارجي وانخفاض نسبته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن «الدين الخارجي والإجمالي كان يمثل أكثر من 96% من الناتج المحلي الإجمالي»، لافتًا إلى أنه انخفض لما دون الـ90% العام المالي السابق».

وتوقع أن ينخفض لما دون الـ85% بنهاية العام المالي الجاري، معقبًا: «الإجراءات التي تسير فها الدولة نحو الاتجاه الصحيح والقادم أفضل بإذن الله».