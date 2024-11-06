 إصابة شرطيين في إطلاق للنار بمركز للصحة العقلية بولاية كنتاكي الأمريكية - بوابة الشروق
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إصابة شرطيين في إطلاق للنار بمركز للصحة العقلية بولاية كنتاكي الأمريكية


نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 8:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 8:27 م

أصيب شرطيان بولاية كنتاكي الأمريكية بعد إطلاق النار عليهما في وقت مبكر اليوم الأربعاء في مركز للصحة العقلية.

ويتلقى الشرطيان حاليا العلاج في مستشفى من إصابات لا تعتبر مهددة للحياة، حسبما قال روني وارد، المتحدث باسم شرطة بولينج جرين بولاية كنتاكي.

ووقع إطلاق النار في وحدة لتحقيق الاستقرار في الأزمات لدى البالغين في المهارات الحياتية، حسبما أفادت قناة "دبليو كيه بي او". ويعالج المركز المرضى الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة، وفقا لموقع الإلكتروني للمركز.

ولم تتوفر على الفور معلومات أخرى عن إطلاق النار. وتقوم شرطة ولاية كنتاكي بالتحقيق. كما لم يتم الرد على الفور على رسالة تطلب التعليق من شرطة الولاية.


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