أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب فاز بولاية جورجيا المتأرجحة، اليوم الأربعاء، ليعيد بذلك أصواتها الـ16 الانتخابية إلى الجمهوريين.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاز بفارق ضئيل بجورجيا في انتخابات عام 2020، لكن الجمهوريين فازوا بكل تصويت في انتخابات الرئاسة في الولاية منذ عام 1996.

وحاول ترامب إلغاء خسارته في 2020 في جورجيا، مما أدى إلى صراع سياسي وقانوني أدى إلى توجيه اتهامات له في الولاية.

وفي حين يوجد في جورجيا اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، يثبت فوز ترامب أن جورجيا لا تزال لديها نزعة جمهورية.