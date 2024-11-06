 الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز في جورجيا - بوابة الشروق
الأربعاء 6 نوفمبر 2024 8:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

الانتخابات الأمريكية.. ترامب يفوز في جورجيا

هدير عادل
نشر في: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 8:10 ص | آخر تحديث: الأربعاء 6 نوفمبر 2024 - 8:10 ص

أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية بأن المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب فاز بولاية جورجيا المتأرجحة، اليوم الأربعاء، ليعيد بذلك أصواتها الـ16 الانتخابية إلى الجمهوريين.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد فاز بفارق ضئيل بجورجيا في انتخابات عام 2020، لكن الجمهوريين فازوا بكل تصويت في انتخابات الرئاسة في الولاية منذ عام 1996.
وحاول ترامب إلغاء خسارته في 2020 في جورجيا، مما أدى إلى صراع سياسي وقانوني أدى إلى توجيه اتهامات له في الولاية.
وفي حين يوجد في جورجيا اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، يثبت فوز ترامب أن جورجيا لا تزال لديها نزعة جمهورية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك