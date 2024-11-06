كشف مصدر عن قائمة منتخب مصر الذي يستعد لمواجهتي الرأس الأخضر وبوتسوانا في تصفيات أمم أفريقيا.

ويلعب منتخب مصر مع الرأس الأخضر يوم 15 نوفمبر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة لتصفيات أمم أفريقيا، على أن يلتقي مع منتخب بوتسوانا يوم 19 من نفس الشهر ضمن مباريات الجولة السادسة.

ويدخل منتخب مصر مباراتي الرأس الأخضر وبوتسوانا محتلا المركز الأول في المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية برصيد 12 نقطة، فيما يتواجد منتخب بوتسوانا في المركز الثاني برصيد 6 نقاط، المركز الثالث يحتله منتخب الرأس الأخضر وبعده موريتانيا برصيد 3 نقاط.

وجاءت قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير، المهدي سليمان.

في الدفاع: رامي ربيعة، محمد عبد المنعم، حسام عبد المجيد، أحمد رمضان بيكهام، خالد صبحي، أحمد عيد، محمد حمدي، أحمد فتوح.

في الوسط: حمدي فتحي، مروان عطية، محمد شحاتة، أحمد نبيل كوكا، محمود صابر، ناصر ماهر، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، عمر مرموش، مصطفي فتحي، إبراهيم عادل، طاهر محمد طاهر.

الهجوم: مصطفي محمد - أسامة فيصل.