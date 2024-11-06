بشكل شبه رسمي؛ حسم المرشح الجمهوري دونالد ترامب العودة إلى البيت الأبيض؛ على حساب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وفيما يلي نتائج أصوات المجمع الانتخابي حتى الآن.

أولًا.. دونالد ترامب 267 صوتا

أوكلاهوما – 7 أصوات

مسيسيبي – 6 أصوات

تينيسي – 11 صوتًا

كنتاكي – 8 أصوات

إنديانا – 11 صوتًا

فلوريدا – 30 صوتًا

ألاباما – 9 أصوات

فيرجينيا الغربية – 4 أصوات

كارولاينا الجنوبية – 9 أصوات

نورث داكوتا - 3 أصوات

ساوث داكوتا - 3 أصوات

وايمنج - 3 أصوات

نيبراسكا - 3 أصوات

تكساس - 40 صوتا

لويزيانا - 8 أصوات

أوهايو - 17 صوتا

أركنساس - 6 أصوات

ميزوري - 10 أصوات

يوتا - 6 أصوات

مونتانا - 4 أصوات

كنساس - 6 أصوات

آيوا - 6 أصوات

آيداهو - 4 أصوات

جورجيا - 16 صوتا

مين - صوت واحد

بنسلفانيا - 19 صوتا

ثانيًا.. كامالا هاريس – 214 أصوات

كونيكتيكت – 7 أصوات

ميريلاند – 10 أصوات

ماساتشوستس – 11 صوتًا

فيرمونت – 3 أصوات

رود أيلاند – 4 أصوات

إلينوي – 19 صوتًا

ديلوير – 3 أصوات

نيويورك – 28 صوتا

نيوجيرسي – 14 صوتا

كولورادو - 10 أصوات

كولومبيا - 3 أصوات

كاليفورنيا - 54 صوتا

واشنطن - 12 صوتا

أوريغون - 8 أصوات

نيو مكسيكو - 5 أصوات

فرجينيا - 13 صوتا

نيو هامبشير - 4 أصوات

هاواي - 4 أصوات

نيبراسكا - صوت واحد



حصلت المرشحة الديمقراطية للرئاسة كامالا هاريس على أحد أصوات ولاية نبراسكا الانتخابية، فيما حصل منافسها الجمهوري دونالد ترامب على الأصوات الـ4 المتبقية للولاية.

ولا تمنح نبراسكا أصواتها في المجمع الانتخابي بنظام الفائز يحصد الكل، وتقسم نبراسكا أصواتها الـ5 بالمجمع الانتخابي على النحو التالي: صوتان للفائز بأغلبية أصوات الناخبين في الولاية، وتمنح الـ3 أصوات الأخرى على أساس الفائز في مقاطعات نبراسكا الـ3 في مجلس النواب.