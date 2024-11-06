وزير الخارجية: لجنة الإسناد المجتمعي بغزة ستضم أعضاء لا انتماءات فصائلية لهم

قال الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن القاهرة استضافت مؤخرًا جولتين للحوار بين «الفصيلين الفلسطينيين» - في إشارة إلى حركتي فتح وحماس.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مع نظيره الكاميروني، في القاهرة، اليوم الأربعاء، أن الجهود مستمرة لتشكيل لجنة الإسناد المجتمعي.

وذكر أن هذه اللجنة ستتشكل من مهنيين وسكان القطاع وليس لهم أية انتماءات أو ارتباطات فصائلية أو سياسية، بحيث يعملون تحت إمرة وسيطرة الحكومة والسلطة الفلسطينية.

ولفت إلى أن المرسوم بشأن اللجنة سيصدر من قِبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأكيد السلطة الوطنية الشرعية وولايتها، وتأكيد الارتباط الوثيق بين الضفة الغربية وقطاع غزة ووحدة الأراضي الفلسطينية.

وشدد على أن جهود مصر مستمرة ولن تتوقف من أجل التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا ضرورة توفر الإرادة السياسية وأن تكون هناك جدية من المجتمع الدولي الذي يتقاعس ولا يؤدي دوره ولا يتلزم بمسئولياته بما في ذلك مجلس الأمن الدولي.