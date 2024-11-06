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تستكمل مساء اليوم الأربعاء باقي مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بـ9 لقاءات.

ولعل أبرز المباريات هي مواجهة بايرن ميونخ الألماني مع بنفيكا، وباريس سان جيرمان مع أتلتيكو مدريد بالإضافة إلى مواجهة برشلونة مع سرفينا زافيزدا، وأخيرا أرسنال وإنتر ميلان.

مباريات اليوم كالتالي

دوري أبطال أوروبا

كلوب بروج - أستون فيلا 19:45 beIN Sports 2

شاختار - يانج بويز 19:45 beIN Sports 3

الإنتر - آرسنال 22:00 beIN Sports 2

بايرن ميونخ - بنفيكا 22:00 beIN Sports 4

ريد ستار - برشلونة 22:00 beIN Sports 3

باريس سان جيرمان - أتلتيكو مدريد 22:00 beIN Sports 1

شتوتجارت - أتالانتا 22:00 beIN Sports 5

فاينورد - سالزبورج 22:00 beIN Sports 6

سبارتا براج - بريست 22:00 beIN Sports 8