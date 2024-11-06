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يتوالى الكشف عن المؤشرات الأولية لنتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية كامالا هاريس.

وقال مركز إديسون ريسريش، إن المؤشرات تفيد بفوز هاريس بولاية فيرمونت التي لها 3 أصوات بالمجمع الانتخابي.

في حين تحدث موقع ديسيجن ديسك لنتائج الانتخابات، عن أن مؤشرات الفرز تشير إلى فوز ترامب في ساوث كارولاينا التي لها 9 أصوات بالمجمع الانتخابي.

وسبق أن أفادت نتائج أولية، بأن ترامب يتقدم في ولايتي كنتاكي وإنديانا، على منافسته الديمقراطية كامالا هاريس.

وتقدم ترامب في ولاية إنديانا بحصوله على نسبة 71.5 % في بعد فرز 1 % من الأصوات.

كما أظهر فرز 2 % من الأصوات في في ولاية كنتاكي حصول ترامب على نسبة 63.4 %.

وأغلقت صناديق الاقتراع بعدد من الولايات الأمريكية، في سباق الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب.

وتوجه ملايين الأمريكيين للإدلاء بأصواتهم عقب فتح مراكز الاقتراع لاختيار رئيس للبلاد، وسط احتدام المنافسة.

وأدلى نحو 83 مليون شخص بأصواتهم في التصويت المبكر عن طريق البريد أو التصويت الشخصي، وفقا لبيانات من معمل الانتخابات بجامعة فلوريدا، في عدد أقل بكثير مما يربو على 101 مليون ناخب صوتوا في انتخابات 2020.