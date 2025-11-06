• إنشاد ومديح في إسنا.. أجواء انتخابية مميزة تسبق لحظة الحسم

اختتم مرشحو مجلس النواب عن دوائر محافظة الأقصر، أمس الأربعاء، فعاليات مؤتمراتهم الانتخابية التي شهدت حضورًا كثيفًا من أنصار كل مرشح داخل نطاق دائرته، وذلك بعدما شهدت دوائر المحافظة على مدار الأيام الماضية زخمًا انتخابيًا غير مسبوق، حيث استقبلت ميادين وقاعات القرى والمدن مؤتمرات انتخابية حاشدة، حرص فيها المرشحون على استعراض برامجهم وطرح رؤاهم للتنمية والخدمات، وسط تفاعل من الحضور وتأكيدات على دعمهم في صناديق الاقتراع.

ورصدت «الشروق» في مدينة إسنا احتفالات خاصة لبعض المرشحين، حيث لجأ أنصارهم إلى تقديم فقرات إنشاد ومديح، في مشهد لافت سبَقَ بدء الصمت الانتخابي صباح اليوم.



في مدينة إسنا، وبحسب ما رصدته "الشروق" تميّزت فعاليات بعض المؤتمرات بأجواء احتفالية غير تقليدية؛ إذ نظّم أنصار عدد من المرشحين فقرات إنشاد ومديح ديني، تُليت خلالها القصائد والأناشيد التي تعكس التراث الشعبي والديني في الصعيد، ليجمعوا بين الحماسة الانتخابية والروحانية في آن واحد، تفاعَل الحضور مع تلك الفقرات، واعتُبرت مؤشرًا على شعبية المرشح وسط قاعدة جماهيرية واسعة.

كما برزت مظاهر الحشد عبر مواكب شبابية وسيارات تُزيّنها صور المرشحين، وتسيير مجموعات دعم بين القرى والنجوع بكثافة، حيث أكد عدد من المشاركين أن هذه الحشود تُثبت رغبة الأهالي في اختيار ممثلين يُعبّرون عنهم داخل البرلمان المقبل، وسط منافسة شديدة بين المرشحين في الدوائر المختلفة.

وأتت هذه الأجواء قبيل لحظة الصمت الانتخابي، التي تمنع أي دعاية أو تجمعات، تمهيدًا لانطلاق عملية التصويت، ليترقب الشارع الأقصري نتائج صناديق الاقتراع في أيامها المقررة للمصريين بالخارج والداخل.